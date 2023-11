Rio de Janeiro begrüßt Taylor Swift mit Christusstatue im Fanshirt

Taylor Swift zählt zu den erfolgreichsten Musikerinnen unserer Zeit. In Brasilien haben die Fans ihr nun eine ganz besondere Freude gemacht – mit Hilfe der katholischen Kirche.

Auch die Christusstatue in Brasiliens Hauptstadt Rio de Janeiro ist offenbar ein Swiftie. Pünktlich zum Besuch des US-Superstars begrüßt die Statue die Sängerin im Fanshirt. Swift, die für ihr erstes "Eras-Tour"-Konzert in der Stadt ist, wurde mit dem Schriftzug "Willkommen in Brasilien" begrüßt. Das freute nicht nur die Sängerin, sondern auch etliche ihrer Fans – denn das Shirt, das mit einem Projektor auf die Statue gestrahlt wurde, erinnerte an das Musikvideo des beliebten Swift-Songs "You Belong With Me".

Fan-Aktion für den guten Zweck

Während auf dem Originalshirt aus dem Video "Junior Jewels" stehen, waren auf dem Gewand der Christusstatue in Rio de Janeiro die 27 Bundesstaaten Brasiliens zu sehen. Ein ähnliches Shirt dürften am Abend des Konzertes auch viele Brasilianer getragen haben, denn es gilt als beliebtes Outfit für die Swift-Konzerte. Viele der Konzertbesucher versammelten sich vor dem Start vor der Statue und freuten sich über die Liebesmessage an ihr musikalisches Idol. Auch auf X (vormals Twitter) machten Bilder der berühmten Statue die Runde.

I thought we’d seen it all. but here’s junior jewels jesus pic.twitter.com/a90smd0uKl — katelyn (@noitskatelyn) November 17, 2023

Aber die ganze Aktion hatte noch einen anderen Zweck. Der für die Christusstatue verantwortliche katholische Pfarrer Omar Raposo hatte auf Instagram einen Spendenaufruf gestartet. Er schrieb, wenn insgesamt rund 56.000 Euro zusammenkommen, würde er die Statue als Swift-Fan verkleiden, um den US-Superstar gebührend willkommen zu heißen. Und die Resonanz auf den Spendenaufruf war so groß, dass die Kampagnenseite zeitweise down war. Angesichts dieses enormen Feedbacks war auch Rio de Janeiros Bürgermeister Eduardo Paes von der Idee überzeugt. Das Ergebnis jedenfalls spricht für sich.

Taylor Swift wird in Brasilien insgesamt sechs Konzerte spielen, drei davon an diesem Wochenende in Rio. Im Sommer 2024 wird sie im Rahmen ihrer aktuellen Welttournee auch nach Deutschland kommen. Wer weiß, vielleicht lassen sich die Swifties hierzulande ja etwas Ähnliches einfallen.