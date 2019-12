Sängerin und Schauspielerin Rita Ora (29, "For You") und Model und Jungschauspieler Rafferty Law (23) - der älteste Sohn von Hollywood-Star Jude Law (46, "Unterwegs nach Cold Mountain") - sind ein Paar. Wie "The Sun" weiter meldet, sollen die beiden bereits seit einigen Wochen zusammen sein. Gefunkt hat es demnach zwischen den Szenendrehs am Set des "Oliver Twist"-Remakes "Twist", in dem Rafferty Law die Titelrolle und Rita Ora den Anführer der Kinderkriminellenbande, Artful "Dodge" Dodger, spielt.

Das Paar, das neben Michael Caine (86) und Lena Headey (46) in der modernen Big-Budget-Version des Charles-Dickens-Klassikers (1837) zu sehen ist, machte seine Liebe am Montag bei den British Fashion Awards in der Albert Hall öffentlich. Danach ging es noch gemeinsam zur Aftershow-Party in West-London und später verschwanden sie Hand in Hand in die Nacht...

Rafferty Law ist der älteste Spross aus Jude Laws erster Ehe (1997-2003) mit Schauspielerin Sadie Frost (54). Er hat zwei Geschwister: die 19-jährige Iris und den 17-jährigen Rudy. Seine Halbgeschwister sind Sophia (10) - ihre Mutter ist Model Samantha Burke (34) - und Ada (4), deren Mutter ist Musikerin Catherine Harding. Im Mai heiratete Jude Law seine Freundin Phillipa Coan.

Die britische Künstlerin kosovarischer Herkunft Rita Ora hatte schon einige bekannte Freunde. So war sie mit Blink-182-Bandmitglied Travis Barker (44), US-Rapper Ricky Hilfinger (29) und dem britischen DJ Calvin Harris (3, "One Kiss") liiert.

"Twist" soll 2020 in den Kinos starten.