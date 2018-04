Die Freude könnte für Rita Ora (27, "Lonely Together") kaum größer sein: Heute hat die Sängerin gleich zwei Auszeichnungen überreicht bekommen: eine goldene Schallplatte für ihren Hit "Anywhere" und sogar eine Platin-Schallplatte für den Ohrwurm "Your Song". Stolz präsentierte sie die Errungenschaft auf ihrem Instagram-Account.

Dort schwärmte sie: "Das ist das Coolste überhaupt (...) Alles nur wegen euch. Danke an Warner Music und jede einzelne Person in Deutschland, dass ihr mich und meine Musik unterstützt. Ich liebe euch! Wir sehen uns nächsten Monat auf Tour!!" Die gebürtige Kosovarin hält sich momentan in Deutschland auf, weil sie am Donnerstagabend bei der Echo-Verleihung an der Seite von Liam Payne (24) ihren gemeinsamen Song "For You" performen wird.