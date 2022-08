Sind sie längst Mann und Frau? Sängerin Rita Ora und Regisseur Taika Waititi sollen in London geheiratet haben.

Rita Ora (31) und Taika Waititi (46) sollen heimlich Ja gesagt haben. Wie ein Insider der britischen "Sun" erklärte, fand die Hochzeit offenbar in einer intimen Zeremonie in London statt. "Es war etwas ganz Besonderes für alle Gäste. Ihre Liebsten konnten sehen, wie sehr sie verliebt sind", verriet die Quelle. Die britische Sängerin soll jetzt den Namen Waititi-Ora tragen.

Rita Ora schon zurück im Studio

"Rita ist fest entschlossen, die Beziehung so privat wie möglich zu halten, und wollte kein großes Aufsehen um die Hochzeit machen", erklärte der Insider weiter. Eine große Party ohne Medienrummel soll dennoch noch folgen. Anstatt sich gemeinsam in ihren Flitterwochen zu entspannen, ist insbesondere Rita Ora bereits wieder beruflich eingespannt. Laut Insider arbeitet die Sängerin in einem Studio an neuer Musik, genauer gesagt an ihrem dritten Album.

Bereits um die Verlobung vor rund zwei Monaten soll es kein großes Brimborium gegeben haben. "Es gab keinen Ring", erklärte eine Quelle damals der "Sun". "Sie kamen sich einfach immer näher und sagten schließlich fast gleichzeitig zueinander: 'Ich will dich heiraten'." Rita Ora und der neuseeländische Regisseur Taika Waititi sollen seit April 2021 liiert und schon länger befreundet sein. Im darauffolgenden August zeigten sie sich erstmals gemeinsam als Paar auf dem roten Teppich.