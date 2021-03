"Heute vor einem Jahr", schreibt Rita Wilson bei Instagram. Sie und Tom Hanks waren die ersten Hollywoodstars, die an Covid-19 erkrankten.

Rita Wilson (64, "Bigger Picture") und ihr ebenso berühmter Ehemann Tom Hanks (64, "Schlaflos in Seattle") waren im März 2020 die ersten Hollywoodstars, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damals befand sich das Paar, das seit 1988 verheiratet ist, in Australien. Bei Instagram erinnert sich die Schauspielerin und Sängerin nun zurück: "Heute vor einem Jahr spielte ich im Sydney Opera House, am nächsten Tag begann ich mich sehr müde und schmerzerfüllt zu fühlen, zwei Tage später wurde ich mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert."

Fünf Tage mussten Wilson und Hanks damals in der Krankenhaus-Quarantäne ausharren. Anschließend bezogen sie ein angemietetes Haus nahe der Klinik. Dort verbrachte das Paar weitere Tage in Isolation, ehe es in seine Heimat USA zurückkehren konnte. Heute, so scheibt Wilson, wolle sie sich "einen Moment Zeit nehmen, um zu sagen, wie dankbar wir für unsere Gesundheit und für die medizinische Versorgung sind, die wir in Queensland erhalten haben". Außerdem teile das Ehepaar "die Trauer eines jeden Menschen, der einen geliebten Menschen durch dieses Virus verloren hat".