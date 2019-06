Immer Ärger mit den Kardashians? Rob Kardashian (32) und seine Ex Blac Chyna (31) scheinen sich uneinig darüber zu sein, ob ihre gemeinsame Tochter Dream (2) in der Reality-TV-Show der 31-Jährigen auftreten darf oder nicht. Laut US-Promiportal "TMZ" hat der Kardashian-Mann mittels eines Anwaltes mitteilen lassen, dass Dream unter keinen Umständen in der Show erscheinen dürfe. Blac Chyna scheint diesen Schritt nun zu verurteilen. Bei Instagram meint sie: Man hätte ja wenigstens "wie erwachsene Menschen" darüber reden können.

Sie wirft den Kardashians Scheinheiligkeit vor, da Dream schließlich auch schon in der Reality-TV-Show "Keeping Up With the Kardashians" zu sehen war. Weiter beteuert sie, dass sie niemals zulassen würde, dass ihre Tochter den Zwist zwischen ihr und ihrer Mutter mitansehen müsse, um den es sich in der Sendung "The Real Blac China" unter anderem dreht.