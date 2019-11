Er wollte eine alte Rechnung begleichen, aber nun kommt es wohl nicht dazu: Ayda Field (40) durchkreuzte den Plan ihres Mannes Robbie Williams (45, "Escapology"), mit dem ehemaligen Oasis-Sänger Liam Gallagher (47, "Shockwave") in den Box-Ring zu steigen. In ihrem Podcast "At Home With The Williamses" sagte Field "The Sun" zufolge zu ihrem Mann: "Ich denke, es ist peinlich. Du bist 45. Ihr werdet in einen Ring steigen und euch schlagen? Es ist einfach bescheuert." Keiner der beiden Briten sei noch in seinen "20ern" und somit nicht in der körperlichen Verfassung, um den Kampf durchzustehen, so Field.

Williams hatte nach einem Bericht des englischen "Mirror" bereits bei Box-Promoter Eddie Hearn wegen eines Kampfes gegen seinen Landsmann angefragt, mit dem ihn seit Mitte der 90er Jahre eine Fehde verbindet. Dieses Vorhaben ist nun allerdings vom Tisch. "Es ist die festliche Zeit des Gebens und der Freude für alle Menschen, sogar Liam Gallagher", antwortete der "Feel"-Interpret seiner Frau im Familien-Podcast.