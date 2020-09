Robbie Williams hat es überhaupt nicht mit Zahlen. In einem Podcast gab er nun zu verstehen, dass er an einer Rechenschwäche leidet.

Dass Robbie Williams (46, "Angels") unter einer Leseschwäche leidet, ist seit vielen Jahren bekannt. Jetzt offenbarte der ehemalige Take-That-Musiker in dem Podcast "Three Little Words", dass er sich außerdem auch mit einer Rechenschwäche herumschlagen müsse. "Ich kann weder addieren noch subtrahieren", erzählte Williams. Auch könne er seine eigene Adresse in Los Angeles nicht wiedergeben. Diese würde mit vier Ziffern beginnen, die er sich partout nicht merken könne.

Mit den Geburtstagen seiner Kinder und seiner Frau sowie dem gemeinsamen Hochzeitstag ergehe es dem Künstler ähnlich. Sein Leben sei ein wenig so wie in dem Hollywood-Klassiker "Memento", deswegen würde er sich davon auch inspirieren lassen. Er wolle sich nun alle wichtigen Daten tätowieren lassen, damit er sie immer bei sich trage. In dem Christopher-Nolan-Film ist der an Amnesie leidende Guy Pearce (52) auf der Suche nach dem Mörder seiner Frau und lässt sich alle Hinweise unter die Haut stechen.