Ein Promi, der das Ende der Corona-Maßnahmen kaum erwarten kann, ist Robbie Williams (46, "Angels"). Zum britischen "Mirror" sagte das ehemalige Take-That-Mitglied: "Es gibt einen neuen Pfad, den ich beschreiten werde - Fernsehen. Und ich bin total begeistert davon." Details verrät der englische Popstar zwar noch nicht, aber nach seiner Jury-Tätigkeit bei der Talentshow "The X Factor" scheint er auf den Geschmack gekommen zu sein.

Noch sind die Formate geheim

Williams möchte offenbar lieber sein eigenes Programm gestalten, statt Teil der bestehenden TV-Landschaft zu sein. So habe er nach seinem Ausstieg bei "The X Factor" im Frühjahr 2019 bereits die Teilnahme an der englischen Fassung des Dschungelcamps abgesagt: "Wenn meine Karriere in einer Phase wäre, in der ich darauf angewiesen bin, wäre ich sehr dankbar dafür - aber das ist sie nicht."

Vielmehr kann es Williams kaum abwarten, seine eigenen Ideen umzusetzen, und davon scheint es einige zu geben: "Ich hoffe, wir können bald wieder zurück in den Normalzustand, denn ich habe so viele Ideen für das Fernsehen, die ich umsetzen möchte. (...) Fünf Formate sind zur Zeit in der Mache." Über Details will der 18-fache BRIT-Awards-Gewinner derweil noch nicht sprechen: "Es ist so eine frühe Phase, dass ich mich nicht traue, darüber zu sprechen."