Dramatischer Vorfall beim Konzert von Robbie Williams in Sydney: Ein weiblicher Fan erlitt nach einem Sturz schwere Kopfverletzungen. Jetzt ist die Frau gestorben.

Die schwerverletzte Frau, die nach einem Sturz beim Robbie-Willams-Konzert am Donnerstagabend im australischen Sydney in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, ist gestorben. Das bestätigte ein Sprecher des örtlichen St.-Vincent's-Krankenhauses gegenüber der britischen Zeitung "The Guardian". Wie bereits am Freitag zunächst "Sky News Australia" berichtete, kam es beim Auftritt des Sängers im Allianz Stadium zu einem dramatischen Zwischenfall. Eine Frau in ihren 70ern wurde nach einem Unfall mit schweren Gesichts- und Kopfverletzungen in eine Klinik eingeliefert.

Frau stürzte bei Konzert von Robbie Williams

Die ältere Dame sei zuvor auf der Tribüne gestürzt. Ein Sprecher des Rettungsdienstes bestätigte den Vorfall und sprach bereits in einem ersten Statement, dass die Frau in einem "kritischen Zustand" ins Krankenhaus gebracht wurde. Dem Bericht zufolge sei sie dort umgehend in ein künstliches Koma versetzt worden.

Der Unfall habe sich nach dem Konzert von Robbie Williams ereignet, als die Frau auf den Zuschauertribünen angeblich über Stuhlreihen klettern wollte, anstatt die Treppe zu benutzen. Dabei verlor sie die Kontrolle und stürzte sechs Sitzreihen hinab. Auch der Betreiber der Arena, Venues NSW, bestätigte den Unfall und sprach ebenfalls von einem "ernsten Zwischenfall". Es handele sich um einen "furchtbar traurigen Vorfall".

Robbie Williams befindet sich derzeit auf ausgedehnter Tournee durch Australien und Neuseeland. Im Allianz Stadium von Sydney waren "Sky News Australia" zufolge rund 38.000 Zuschauer und Zuschauerinnen vor Ort. Der Sänger präsentiert derzeit seine "XXV Tour 2023 – 25 Years of Hits"-Tournee, die noch bis Anfang Dezember in Down Under stattfindet. Die beiden letzten Konzerte in diesem Jahr spielt Williams dann am 7. und 8. Dezember im österreichischen Schladming im Planai-Stadion im Rahmen des dortigen Ski Opening 2023.

Der Tod des Robbie-Williams-Fans ist der zweite tragische Vorfall innerhalb kürzester Zeit. Am Freitag starb eine junge Frau bei einem Konzert von Taylor Swift in Rio de Janeiro. Sie soll aufgrund der extremen Hitze, die aktuell in weiten Teilen Brasiliens herrscht, einen Herzstillstand erlitten haben.