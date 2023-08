Ayda Field enthüllt intimen Einblick ins Schlafzimmer: Ein nackter Robbie Williams begeistert Fans.

Erst kürzlich machte der Sänger Robbie Williams (49) Schlagzeilen, indem er öffentlich bekannt gab, an einer dysmorphen Störung zu leiden, wodurch er eine entfremdete Wahrnehmung von seinem Körper hat. Auf Instagram zeigt seine langjährige Frau Ayda Field (44) nun eine Menge Haut des attraktiven Sängers, welche jedoch eher einen anregenden Blick auf seinen Körper offenbart.

Ayda Field ist mittlerweile seit über 13 Jahren mit dem Sänger Robbie Williams verheiratet und scheint bis heute nicht genug von ihrem Auserwählten zu bekommen - auch von seinem Erscheinungsbild. Das bewies die US-Schauspielerin mit einem neuen Instagram-Post, mit einem überaus freizügigen Foto von dem Popsänger.

In dem Post sieht man Robbie Williams lediglich mit einer Schlafmaske, komplett ohne Kleidung, während er auf einem Doppelbett in eine Decke eingekuschelt liegt, die gerade so die pikantesten Stellen seines Körpers bedecken.

Der sinnliche Post kommt auch bei den Fans gut an

Ayda schreibt zu dem schlüpfrigen Foto: "Robbie, Du kannst mein Bett jederzeit unordentlich machen" und ergänzte in Klammern: "Und ja, Robbie hat mir die Erlaubnis gegeben, dies zu posten." Die Schauspielerin untermalte den anzüglichen Gedanken zusätzlich mit dem Kult-Song "Sexbomb" des Sängers Tom Jones (83).

Bei den Fans des Traumpärchens kam der Einblick ins Schlafzimmer sichtlich gut an. Viele kommentieren das Bild begeistert mit entsprechenden Flammen-Emojis. Eine Userin schrieb zudem: "Lucky girl!".