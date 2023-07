Robbie Williams: Seine angebliche Long-Covid-Erkrankung war geflunkert

von Eugen Epp Bei Konzerten hatte Robbie Williams mit einem Augenzwinkern über eine Long-Covid-Erkrankung gesprochen. Jetzt gibt er zu: alles gelogen.

Mitte Juni machte Robbie Williams Schlagzeilen, als er auf einem Konzert in den Niederlanden über eine angebliche Long-Covid-Erkrankung sprach. "Es ist Long Covid. Nicht mein Alter, ihr Arschlöcher", erklärte er laut niederländischen Medienberichten auf der Bühne, als er während der Show außer Atem geriet.

Viele Fans fragten sich da schon, ob der Popstar ernsthaft erkrankt sei – auch wenn er den Spruch so oder so ähnlich auch schon bei anderen Konzerten gemacht hatte. Und tatsächlich gibt Robbie Williams jetzt Entwarnung. Im Interview mit RTL gestand er ein, dass die Ansage geflunkert gewesen sei. "Ich habe mir das als Scherz angewöhnt", gibt der Sänger zu. "Wenn ich auf der Bühne plötzlich müde und erschöpft bin, will ich nicht, dass die Zuschauer denken, das ich ein alter Mann bin. Also täusche ich vor, an Long Covid zu leiden."

Robbie Williams leidet an körperdysmorpher Störung

Über den Humor von Robbie Williams lässt sich streiten, doch anscheinend hat der 49-Jährige nicht unter ernsthaften körperlichen Problemen zu leiden. Kürzlich hatte Williams psychische Probleme offenbart und öffentlich gemacht, dass er unter einer körperdysmorphen Störung leidet. Die Gedanken von Betroffenen kreisen dabei ständig um ihr Äußeres, sie empfinden sich als hässlich oder entstellt.

"Ich könnte ein Buch über Selbstverachtung schreiben, wenn es um mein Körperbild geht. Der reine Selbsthass, die Hässlichkeit, sich hässlich zu fühlen", schrieb der Sänger auf Instagram. Dabei gehe es insbesondere um sein Gewicht. Selbstakzeptanz und Selbstliebe seien für ihn schwierig und fühlten sich sogar unmöglich an.

Im Interview mit RTL erzählte Robbie Williams, dass die Auftritte in der Öffentlichkeit seine Störung noch verstärkten. "Bevor ich berühmt wurde, habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht", sagte er. "Aber wenn du dich selbst jeden Tag auf einer zehn Meter hohen Leinwand betrachtest und zehntausende Menschen dich beobachten, dann ist es schwierig, eine gesunde Selbstwahrnehmung in diesem Business aufzubauen."

