"Wir waren am Boden zerstört, als wir die Nachricht gehört haben. Es war eine große Ehre, dich zu treffen und mit dir zu arbeiten."

Herzliche Worte: Modefotograf Peter Lindbergh verstarb am 03. September und viele Stars posteten daraufhin Abschiedsworte und Erinnerungen in den sozialen Medien. So auch Robbie Williams (45, "Angeles"): Der Sänger veröffentlichte vor Kurzem ein Foto via Instagram, auf dem er zusammen mit seiner Frau Ayda Field (40) zu sehen ist. Höchstwahrscheinlich wurde das Bild vom Star-Fotografen aufgenommen. Williams ehrte in seinem Kommentar die Arbeit von Lindbergh und verabschiedete sich mit herzlichen Worten.