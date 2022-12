Caroline Flack

Harry Styles ist 2011 erst 17 Jahre alt, als er und die 14 Jahre ältere Moderatorin sich annähern. Caroline Flack präsentiert 2011 "The Xtra Factor", als der Sänger in der dazugehörigen Castingshow "The X Factor" in die Boyband "One Direction" gecastet wird. Jahre später innert sich Flack in einem Interview mit der "Sun on Sunday": "Ich wusste, dass Harry in mich verknallt war. Das war recht offensichtlich, er sagte es gegenüber Magazinen und Freunden." Sie habe den Altersunterschied nie bemerkt, da sie sich wie 18 fühle und auch so verhalte. "Am Anfang war es spielerisch. Er hat Witze darüber gemacht, dass er sich von älteren Frauen angezogen fühlt. Es lief schief, als er eines Morgens dabei fotografiert wurde, wie er meine Wohnung verließ. Auf der Straße rief man mir 'Pädophile' und 'Perverse' hinterher." Die Beziehung soll nach rund drei Monaten vorbei gewesen sein. Anfang 2020 nimmt sich Caroline Flack das Leben.

