© Netflix Inc

von Jochen Siemens Popstar Robbie Williams blickt für Netflix auf seine Karriere zurück. Manche Szenen will er sich lieber nicht anschauen.

Ob das gemütlich ist, so mit Robbie Williams zwischen den Kissen, das muss jeder selbst herausfinden. Aber er sagt gleich zu Beginn: Wenn er nicht auf der Bühne stehe, verbringe er seine Zeit im Bett. Wer sich mit ihm also fast vier Stunden lang sein Leben anschauen will, sollte sich zu ihm legen. Und weil das Schlafzimmerlicht gedimmt ist und weil nur ab und zu seine Tochter vorbeischaut, hat das alles etwas sehr Privates.