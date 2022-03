Der überraschende Tod seines Freundes Shane Warne hat den Sänger Robbie Williams zum Nachdenken gebracht – und Ängste in ihm ausgelöst.

Der Pop-Star Robbie Williams reagiert geschockt auf den Tod seines guten Freundes Shane Warne. Sein enger Vertrauter starb vergangene Woche ganz plötzlich im Alter von nur 52 Jahren.

Der Cricket-Spieler und Ex-Freund von Schauspielerin Liz Hurley, Shane Warne, erlag einem unerwarteten Tod in Thailand. Berichten zufolge ist ein Herzinfarkt die Todesursache. Die Autopsie des Leichnams hat eine natürliche Todesursache festgestellt, so verkündete es die thailändische Polizei am Anfang der Woche. Gestern wurde der Leichnam in seine Heimat Australien überführt.

Im Interview mit dem Magazin "Herald Sun" sprach Robbie Williams über seine Trauer und dass er sich sehr über den Tod seines Freundes erschrocken hat: "Sein Tod hat mich dazu gebracht, mein ganzes Leben zu überdenken, die Zerbrechlichkeit des Lebens ist schrecklich", sagte der 48-Jährige.

Robbie Williams dreht einen Film über sein Leben

Tragischerweise ereignete sich die Tragöde kurz bevor Williams in die Heimat von Warne, nach Australien aufbrach. In Australien wird Williams einige Zeit verbringen, da er gerade an einem besonderen Projekt arbeitet. Er ist dabei, ein Biopic über sein Leben zu drehen. Ebenfalls ein Grund, auf selbiges zurückzublicken und festzustellen, wie die Zeit rennt. Der einstige Take-That-Teenager-Schwarm verriet auch, dass sein Biopic "Better Man" heißen wird. Einen genauen Veröffentlichungstermin gibt es jedoch bisher nicht. Über seinen verstorbenen Kumpel sagte Williams im Interview auch: "Wer Shane Warne nicht liebte, der ist ein Arschloch".

Die Trauerfeier für Shane Warne findet am 30. März in Melbourne statt. Auch Fans dürfen an der großen, öffentlichen Zeremonie teilnehmen. Für die engen Freunde und die Familie wird es im Vorwege noch eine intimere Trauerfeier geben, um die Sportlegende zu ehren.

Quelle: Herald Sun, Daily Mail