Sänger Robbie Williams (45, "The Christmas Present") war sich früher sicher, dass er niemals heiraten würde und Kinder wollte er auch nicht. Das änderte sich als Schauspielerin Ayda Field (40) in sein Leben trat. Sie lernten sich bei einem Blind Date kennen, das Freunde für sie arrangiert hatten. Doch ihr erstes Treffen und ihre ersten gemeinsamen Jahre waren alles andere als einfach.

"Ich bin so spießig"

"Die Energie war seltsam", erinnert sich Field im Interview mit dem Magazin "You" an den Abend ihres Blind Dates zurück. Über seine damalige Villa sagt sie: "Das Haus war dunkel, es fühlte sich nicht wie ein Zuhause an. Es war ziemlich traurig." Williams erzählt hingegen: "Meine Drogendealerin war gerade gegangen, ich hatte mit ihr geschlafen und sie hatte mir eine Tüte mit Drogen dagelassen." Field wusste davon nichts: "Ich bin so spießig, ich hatte keine Ahnung von all dem."

Die beiden besuchten schließlich eine Party. Während sie zusammen auf einer Couch saßen und sich unterhielten, "spürte ich plötzlich diese Elektrizität", erinnert sich Field. Doch sie wusste nicht, ob es Williams genau so ging. Erst Jahre später habe er jemandem von dieser Nacht erzählt und von "diesem erstaunlichen Moment auf der Couch" geschwärmt, in dem er sich in sie verliebt habe. Die ersten drei Jahre ihrer Beziehung verliefen jedoch keineswegs reibungslos.

"Ich war nicht gemein"

Das Verhalten des Sängers scheint alles andere als vorbildhaft gewesen zu sein. "Ich war nicht gemein", versucht Williams sich zu verteidigen. Seine Frau hält allerdings dagegen: "Doch, das warst du. Es gab all diese zeitweiligen Trennungen", so Field. Ein Abend in Los Angeles sollte bei Williams schließlich den Schalter umlegen. Er traf im Hotel Chateau Marmont auf die Schauspielerinnen Cameron Diaz (47) und Drew Barrymore (44). Die Beziehung zu Field war zu diesem Zeitpunkt beendet. Doch er schwärmte von all ihren Vorzügen.

Da habe ihm Cameron Diaz gesagt: "Ich denke nicht, dass es vorbei ist." In diesem Moment habe ihm das Universum ein Zeichen gegeben, so Williams. Er sei umgehend zu seiner Zukünftigen gefahren. "Und jetzt sind wir seit 13 Jahren zusammen, seit neun Jahren verheiratet. Wir haben drei Kinder, ich bin monogam und mit der Person zusammen, mit der ich die Ewigkeit verbringen möchte", schwärmt er.

Robbie Williams und Ayda Field sagten 2010 "Ja". Tochter Theodora "Teddy" Rose wurde 2012 geboren, Sohn Charlton "Charlie" Valentine kam im Jahr 2014 auf die Welt. Im Jahr 2018 folgte Tochter Colette "Coco" Josephine, die von einer Leihmutter ausgetragen wurde.