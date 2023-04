von Luisa Schwebel In einem Interview haben Robbie Williams und Ehefrau Ayda Field über ihre Ehe gesprochen und verraten, dass es einen Unterschied gibt zwischen Sex und Intimität.

Ihren 13. Hochzeitstag werden Robbie Williams und seine Ehefrau Ayda Field in diesem Jahr feiern. Und das Erfolgsrezept ihrer Ehe beruht dieser Tage keineswegs auf der körperlichen Anziehung, die sie verspüren. Das erklärten beide der englischen Zeitung "The Sun".

Robbie Williams und Ayda Field haben kaum noch Sex

Nachdem Ayda Field in einem Podcast im vergangenen Jahr gesagt hat, ihr Sexleben sei "tot", erläutert das Paar, wie die Aussage gemeint war. "Kein Sex in einer Ehe ist nur dann ein Problem, wenn man sich nicht einig ist. Wenn der eine es will und der andere nicht, wenn man unterschiedliche Erwartungen oder Anforderungen hat", sagt Williams. "Aber eigentlich weiß doch jeder, dass es in der Ehe keinen Sex mehr gibt. So ist es nun mal", erklärt er.

Anders sei es gewesen, als er aus Fitness-Gründen mal eine Zeit lang Testosteron eingenommen habe. Die Mittel hätten großen Einfluss gehabt auf das Intimleben des Ehepaares. "Der Sex, den wir hatten, als ich auf Testosteron war, war unglaublich (...). Wir waren unersättlich. Das zeigt, wie sehr wir aufeinander stehen, denn als ich auf Testosteron war, konnten wir die Hände nicht voneinander lassen", verrät der Musiker.

Doch aufgrund seiner eigenen Suchtgeschichte habe er damit aufhören müssen. Zu gefährlich war es, dass er vom Testosteron abhängig wurde. Außerdem bekam Williams "diese massiven, eckigen Schultern und fing an, wie ein Pförtner auszusehen", gesteht er.

Intimität und Sex sind unterschiedliche Dinge

Für Williams und Field sei es aber in Ordnung, dass ihr Intimleben über die Jahre hinweg etwas eingeschlafen ist. "Jetzt dreht sich Ayda manchmal auf dem Sofa zu mir um und sagt: 'Wir sollten Sex haben', und ich sitze da und esse eine Mandarine und zucke nur mit den Schultern. Also, weißt du, manchmal versuchen wir es", so der Sänger. Für Williams, der in seinen wilden Zeiten mit seinen Beziehungsgeschichten für Schlagzeilen gesorgt hat, eine erstaunliche Aussage.

Field erläutert, dass es für sie beide mehr gebe als den körperlichen Akt. "Ich glaube, die Leute verwechseln Sex mit Intimität. Wir kuscheln und küssen uns ständig, halten Händchen und berühren uns, wenn wir nur auf dem Sofa fernsehen oder einen Film schauen oder was auch immer", sagt sie in der "Sun". "Intimität ist die wichtige, bedeutungsvolle Seite der Liebe", erklärt sie.

Williams und Field heirateten im August 2010. Mittlerweile hat das Paar vier gemeinsame Kinder.

