von Wiebke Tomescheit Es war ein zugegeben fragwürdiger Spruch, den Popstar Robbie Williams einst machte: Er habe mit vier der fünf Spice Girls geschlafen, behauptete er. Aber stimmt das? Mel C kommentiert das hartnäckige Gerücht nun ihrerseits.

Jeder sagt vermutlich von seiner eigenen Jugend, die Zeit damals sei die wildeste gewesen. Die 70er, die 80er, die 90er – alle Dekaden waren auf ihre Weise verrückt. Aber die Ära rund um den Jahrtausendwechsel, sie war noch einmal etwas Besonderes. Megastars wie Jennifer Lopez, Eminem und Britney Spears beherrschten die Schlagzeilen. Und natürlich: Robbie Williams und die Spice Girls. Und beinahe seit damals hielt sich hartnäckig ein Gerücht: Robbie Williams, der einstige "Bad Boy" der Boyband Take That, soll Affären mit vier der fünf Spice Girls gehabt haben.

Das Gerücht hatte er zu alledem selbst gestartet, indem er wenige Jahre nach Beginn seiner Solokarriere einen fragwürdigen Witz auf offener Bühne gemacht hatte: "Ich hatte sehr viel Glück, in Take That zu sein – und in vier von fünf Spice Girls." 2016, als Williams ein gefestigteres Leben führte, war ihm dieser Spruch selbst unangenehm und er versuchte, ihn als schlechten Gag herunterzuspielen. "Es war ein Witz, und der Witz ging zu weit. Ich möchte mich bei allen Spice Girls sowie ihren Ehemännern und Freunden entschuldigen. Ich weiß, dass ein paar von ihnen nicht besonders glücklich über diesen Witz waren."

Robbie Williams macht schmutzigen Gag auf der Bühne

Witz hin oder her – die Spekulationen darüber, ob die freche Behauptung stimmte oder nicht, sie hielten seither an. Nun kommt mehr Klarheit in die Sache: "Sporty Spice" Mel C äußerte sich nämlich dazu. In ihrer neuen Autobiografie schreibt sie über ihre Affäre mit Williams Mitte der 90er – die sie inzwischen längst verwunden hat. "Beziehungen kommen und gehen", kommentiert sie dies. "Es tut mächtig weh, während man es durchmacht, aber wenn mal einmal darüber hinweg ist, ist man darüber hinweg und macht mit seinem Leben weiter."

Eine kleine Spitze kann sie sich dennoch nicht verkneifen: "Es fühlt sich gut an, mal die Wahrheit dazu öffentlich gemacht zu haben." Außer mit Mel C war Williams definitiv auch mit Geri Halliwell liiert, über die er sagt, sie habe ihm sehr geholfen, als der Ruhm und die Drogensucht ihm besonders zu schaffen machten. Für Halliwell habe er auch den Song "Eternity" geschrieben. Was mit Emma Bunton gewesen oder nicht gewesen sein könnte – unklar. In einem Interview gab sie sich jedenfalls ratlos darüber, woher Williams' Behauptung kommen könnte. "Du bist witzig und wir lieben dich, aber hör auf, das zu behaupten", habe sie ihm in einer E-Mail geschrieben. "Ich fragte: Wo kommt das überhaupt her?!"

Zwei der Spice Girls scheiden aus – oder?

"Scary Spice" Mel B machte sehr deutlich, dass sie jedenfalls nicht dem Charme des Popstars verfallen sei. "Das wünscht er sich vermutlich! Mit mir hatte er nie was. Wir sind Freunde – igitt! Und er war mit meinen Freundinnen zusammen, ich will doch nicht deren aufgewärmte Reste." Und im Falle von Victoria Beckham war es Williams selbst, der entsprechende Vermutungen hastig im Keim zu ersticken versuchte: "Nein, hatte ich nicht. Wirklich nicht", antwortete er einst auf die Frage eines Radiomoderators. "Ich habe vier von fünf gesagt, weil es gut für den Witz war".

Grafschaft Wiltshire Acht Bäder, Indoor-Pool und Tennisplatz: Robbie Williams verkauft sein Luxus-Landhaus 1 von 5 Zurück Weiter 1 von 5 Zurück Weiter 2009 kaufte er es als Rückzugsort für seine Familie, nun will sich Sänger Robbie Williams von seinem Landhaus in Großbritannien trennen. Für 6,75 Millionen Pfund (fast acht Millionen Euro) bietet der 47-Jährige die Immobilie zum Kauf an. Compton Bassett House, so der Name des 1929 errichteten Anwesens, hat eine Wohnfläche von insgesamt 1800 Quadratmetern, die sich über drei Etagen erstreckt. Ebenso beeindruckend ist der parkähnliche Garten mit einer Größe von 72 Hektar. Dort gibt es einen eigenen Tennisplatz, einen Fußballplatz, eine Landefläche für einen Helikopter und ein separates Gästehaus. Mehr

Inzwischen sollte aber eigentlich Gras über die ganze Sache gewachsen sein: Alle Beteiligten sind längst glücklich vergeben, viele haben Familien gegründet. Robbie Williams ist seit 2010 mit der Schauspielerin Ayda Field verheiratet, die beiden haben zwei Kinder.

Quellen: "Express", "Kurier"