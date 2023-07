Robert De Niro zeigt sich nach dem Tod seines Enkelsohnes Leandro erschüttert. Dessen Mutter spricht von einem "unermesslichen Schock"

Robert De Niros (79) Familie trauert um Leandro De Niro Rodriguez, den Enkel des Hollywood-Stars. "Ich bin zutiefst erschüttert über den Tod meines geliebten Enkelsohnes Leo", erklärt der Schauspieler in einem Statement, aus dem unter anderem das Branchenmagazin "Deadline" zitiert. Die Familie sei "sehr dankbar für die Beileidsbekundungen", die sie erreicht haben. Man bitte nun allerdings um Privatsphäre, um trauern zu können.

De Niros Tochter Drena (51) spricht in einem weiteren Statement von "unermesslichem Schock und Traurigkeit, mit denen wir uns von unserem geliebten Sohn Leo verabschieden". Auch sie bedanke sich für all die Liebe und die Unterstützung, bitte aber um Privatsphäre. Das Statement veröffentlichte sie später auch bei Instagram.

Seine Mutter hat Leandro "unbeschreiblich geliebt"

Drena De Niro hatte zuvor mit einem bewegenden Beitrag auf der Plattform den Tod ihres "lieben Jungen" bekannt gegeben. "Ich habe dich von dem Moment an, als ich dich in meinem Bauch gespürt habe, unbeschreiblich geliebt", schrieb sie über ihren "wunderschönen süßen Engel". Leandro sei "alles, was jemals in meinem Leben rein und echt war", gewesen. "Ich weiß nicht, wie ich ohne dich leben soll, aber ich werde versuchen, weiterzumachen und die Liebe und das Licht zu verbreiten, die du mir gegeben hast, weil ich deine Mama sein durfte."

Drena ist die älteste Tochter von Robert De Niro, die wie ihr Bruder Raphael (46) aus einer Ehe des Schauspielers mit seiner Ex-Frau Diahnne Abbott stammt. Die Zwillinge Aaron und Julian (27) sind aus einer Beziehung mit Toukie Smith (70). Mit seiner Ex-Frau Grace Hightower (68) hat er Sohn Elliott (25) und Tochter Helen (11). Erst im April 2023 ist der Schauspieler zudem Vater der kleinen Gia Virginia geworden. Ihre Mutter ist Tiffany Chen.