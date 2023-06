Senior-Papa Robert de Niro freut sich über den Familienzuwachs seines ebenfalls betagten Kollegen Al Pacino und sagt: "Gott segne ihn."

Die Nachricht, dass er im stolzen Alter von 83 nochmals Vater wird, scheint den Hollywood-Veteranen Al Pacino kalt erwischt zu haben. Wie "TMZ" berichtet, habe der Schauspieler prompt einen DNA verlangt, nachdem ihm seine Freundin Noor Alfallah (29) eröffnete, von ihm schwanger zu sein. Dem Bericht zufolge hielt Al Pacino eine Schwangerschaft nicht für möglich, da er medizinische Probleme habe, "die einen Mann üblicherweise daran hindern, eine Frau zu schwängern". Angeblich soll sich Pacino über die Nachricht zunächst "schockiert" gezeigt haben. Der Test soll seine tatsächliche Vaterschaft jedoch bestätigt haben.

"Ich freue mich sehr für ihn."

Robert De Niro, seit Mai ebenfalls abermaliger Vater im hohen Alter, bringt dem unerwarteten Baby-Glück seines Kollegen großes Verständnis entgegen und scheint dessen Seniorenvaterschaft in mildem Licht zu betrachten. Bei einem Besuch in der NBC-Sendung "Today" am gestrigen 1. Juni überbrachte er höchstpersönlich die Nachricht über die Geburt von Al Pacinos mittlerweile viertem Kind.

"Hören Sie, wie mir gestern Morgen mittgeteilt wurde, hat Al Pacino gerade ein Baby bekommen." platzte er dort heraus. Und fügte hinzu: "Er ist ein paar Jahre älter als ich. Gott segne ihn. Ich freue mich sehr für ihn."

Vage Aussagen zu lehrreicher "Familiendynamik"

Auf die Frage hin, ob er seine Vaterschaft in nicht mehr gerade jugendlichem Alter genieße, hielt sich De Niro jedoch erstaunlich bedeckt. "Wenn man älter ist, hat man ein Bewusstsein für bestimmte Dinge im Leben, für die Dynamik." erklärte er vage. "Alles, Familiendynamik. Man kommt nicht umhin, bestimmte Dinge zu lernen und wie man damit umgeht."

Am Ende der Sendung wurde dem "Taxi Driver"-Star ein Strampelanzug mit dem Logo der "Today"-Show überreicht, was ihm sichtlich amüsierte. Während er das Kleidungsstück in die Kamera hielt, sagte er: "Gia, das ist für dich, Schatz."