Robert De Niro bei einem Auftritt in New York.

Drama in der Familie von Robert De Niro: Leandro, der Enkel des Stars, ist gestorben. Das hat dessen Mutter auf Instagram bekannt gegeben.

Die Familie von Hollywood-Star Robert De Niro (79) muss mit einem großen Verlust fertigwerden. Der Enkelsohn des berühmten Schauspielers, Leandro De Niro Rodriguez, ist gestorben. Robert De Niros Tochter Drena (51) - die aus seiner Ehe mit Diahnne Abbott (78) stammt -gab in einem emotionalen Beitrag auf Instagram den Tod ihres "lieben Jungen" bekannt.

"Mein wunderschöner süßer Engel. Ich habe dich von dem Moment an, als ich dich in meinem Bauch gespürt habe, unbeschreiblich geliebt", schreibt sie zu einem Foto von Leandro auf Instagram. "Du warst meine Freude, mein Herz und alles, was jemals in meinem Leben rein und echt war." Sie fügte hinzu: "Ich wünschte, ich wäre jetzt bei dir. Ich wünschte, ich wäre bei dir. Ich weiß nicht, wie ich ohne dich leben soll, aber ich werde versuchen, weiterzumachen und die Liebe und das Licht zu verbreiten, die du mir gegeben hast, weil ich deine Mama sein durfte."

Leandro arbeitete ebenfalls als Schauspieler

Leandro stammt US-Medienberichten zufolge aus der Beziehung der 51-jährigen Schauspielerin mit dem Künstler Carlos Mare. Auf Instagram schreibt sie an ihren verstorbenen Sohn weiter: "Du wurdest so sehr geliebt und geschätzt und ich wünschte, die Liebe allein hätte dich retten können. Es tut mir so leid, mein Baby." Am Ende des Posts heißt es: "Ruhe in Frieden und im ewigen Paradies, mein lieber Junge."

"E! News" zufolge arbeitete Leandro wie sein Großvater und seine Mutter als Schauspieler. Am bekanntesten ist wohl sein Auftritt in dem Film "A Star is Born" aus dem Jahr 2018. Darin spielte er den Sohn von George "Noodles" Stone (Dave Chappelle), der mit Jackson Maine (Bradley Cooper) befreundet war.

Robert De Niro ist siebenfacher Vater

Robert De Niro hat insgesamt sieben Kinder. Mit Ex-Frau Diahnne Abbott teilt der unter anderem durch die Kultfilme "Der Pate 2" (1974) und "Taxi Driver" (1976) bekannt gewordene Star neben Drena Sohn Raphael (46).

Mit seiner ehemaligen Freundin Toukie Smith (70) hat er die Zwillinge Aaron und Julian (27). Von Ex-Frau Nummer zwei, Grace Hightower (68), stammen Sohn Elliott (25) und Tochter Helen (11).

Im April 2023 ist der Schauspieler zudem Vater des kleinen Mädchens Gia Virginia geworden. Ihre Mutter ist Tiffany Chen, die laut "Daily Mail" 45 Jahre alt ist.