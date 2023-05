Auch sein Liebesleben ist filmreif: Robert De Niro ist zum siebten Mal Vater geworden. Er hatte bereits sechs Kinder von drei Frauen.

Er ist einer der bekanntesten Hollywood-Stars - und auch sein Liebesleben ist filmreif. Oscarpreisträger Robert De Niro (79) ist wieder Vater geworden. Es ist das siebte Kind mit der vierten Frau. Zweimal war er verheiratet, auch dazwischen hatte er mehrere Beziehungen.

Schauspielerin Diahnne Abbott

US-Schauspielerin Diahnne Abbott (78) ist De Niros erste Ehefrau. Das Paar heiratete 1976, im gleichen Jahr kam der gemeinsame Sohn Raphael (46) auf die Welt. Laut "People"-Magazin adoptierte De Niro zudem Abotts Tochter Drena (51) aus einer früheren Beziehung. 1988 ließen sich die beiden Schauspieler scheiden.

Model Toukie Smith

Im gleichen Jahr begann De Niro, Model Toukie Smith (70) zu daten. 1995 wurden die beiden Eltern der Zwillinge Aaron und Julian (27). Im Jahr darauf trennten sich De Niro und Smith wieder.

Restaurant-Mitarbeiterin Grace Hightower

1997 heiratete De Niro die frühere Restaurant-Mitarbeiterin Grace Hightower (68), ein Jahr später wurde Sohn Elliott (25) geboren. 1999 reichte der Schauspieler die Scheidung ein, zog sie aber wieder zurück. 2004 erneuerte das Paar sogar sein Ehegelübde. 2011, als de Niro bereits 67 Jahre alt war und seine Frau 56, wurden sie noch einmal Eltern: Eine Leihmutter trug Helen (11) für sie aus. 2018 trennten sie sich endgültig, wie das "People"-Magazin damals meldete.

Martial Arts-Athletin Tiffany Chen

Robert De Niro und die Martial Arts-Athletin Tiffany Chen (45) wurden 2021 erstmals Hand in Hand in der Öffentlichkeit gesehen. Vor einem Monat wurde das Paar vor einem Restaurant in Los Angeles fotografiert, Chen mit deutlich sichtbarem Babybauch. Offiziell bestätigt hat De Niro bisher nicht, dass sie die Mutter seines siebten Kindes ist. Aber Bilder sprechen ja bekanntlich auch Bände.