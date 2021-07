Robert Downey Jr. trauert um seinen Vater: Robert Downey Sr. ist im Alter von 85 Jahren an den Folgen einer Parkinson-Erkrankung gestorben.

Schauspieler Robert Downey Jr. (56) hat Abschied von seinem Vater Robert Downey Sr. (1936-2021) genommen. Auf Instagram bestätigte der Schauspieler, dass sein Vater im Alter von 85 Jahren nach einer Parkinson-Erkrankung gestorben ist. "Letzte Nacht ist Papa friedlich eingeschlafen, nachdem er jahrelang die Tücken der Parkinson-Krankheit ertragen hatte", schreibt Downey Jr. zu einem alten Schwarz-Weiß-Foto seines Vaters.

Zuvor hatte Rosemary Rogers, die Ehefrau von Robert Downey Sr., den Tod ihres Ehemannes am Mittwoch (7. Juli) in New York der Tageszeitung "Daily News" bestätigt. "Nach den Berechnungen meiner Stiefmutter waren sie etwas mehr als 2000 Jahre glücklich verheiratet. Rosemary Rogers-Downey, du bist ein Engel und unsere Gedanken und Gebete sind bei dir", lässt Downey Jr. seinen Post enden.

Robert Downey Sr. kam 1936 in New York City zur Welt. Im Alter von 22 Jahren stieg er in die Filmbranche ein und probierte sich lange als Drehbuchautor und Regisseur. 1969 feierte er einen ersten Erfolg mit "Putney Swope". Es folgten Werke wie "Babo 73" oder "Greaser's Palace". Als Schauspieler war er unter anderem 1985 in "Leben und Sterben in L.A.", 1997 in "Boogie Nights" oder 2011 in "Tower Heist" zu sehen. Robert Downey Jr. stammt aus seiner Ehe mit Elsie Downey (1934-2014), die von 1962 bis 1982 anhielt. Aus ihr ging auch Tochter Allyson Downey (57) hervor. Mit Laura Ernst war er von 1991 bis zu deren Tod 1994 verheiratet. Seine dritte Ehefrau, Autorin Rosemary Rogers, heiratete Robert Downey Sr. 1998.