Der Hype währte nur knapp drei Jahre, doch bis heute ist das New Yorker "Studio 54" einer der legendärsten Nachtclubs der Welt. Binnen kürzester Zeit wurde die Disco an der 54. Straße zum Szenetreff der Prominenten, Schönen und Reichen. Model Bianca Jagger, damals Ehefrau von Rolling-Stones-Sänger Mick Jagger, feierte im "Studio 54" im Mai 1977 ihren Geburtstag. Veranstaltet wurde die Party von Halston, der damals zu den angesagtesten Designern Amerikas gehörte. Unvergessen ist Jaggers Auftritt, die auf einem Pferd in den Club einritt.Die Ausstellung "Studio 54: Night Magic" im Dortmunder U lässt nun die Faszination für den Club wieder aufleben. Sie läuft noch bis zum 17. Oktober 2021 und ist die einzige Station in Europa. Zuvor war sie im New Yorker Brooklyn Museum und der Art Gallery of Ontario in Toronto zu sehen.