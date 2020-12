Vor zwei Jahren verstarb Stan Lee, am 28. Dezember 2020 wäre er 98 Jahre alt geworden. Zwei Weltstars gedenken der Marvel-Ikone.

Comicautor Stan Lee (1922-2018) hat viele der beliebtesten Superhelden aus dem Marvel-Universum erschaffen und ihnen in den dazugehörigen Filmen stets auch liebend gerne einen Gastbesuch abgestattet - und das sogar noch über seinen Tod mit im Jahr 2018 hinaus. Am 28. Dezember 2020 wäre die Ikone 98 Jahre alt geworden - ein Umstand, der zwei absolute Hollywood-Schwergewichte und Marvel-Stars zu einer rührenden Ehrerweisung veranlasst hat.

So veröffentlichte Mister Iron Man alias Robert Downey Jr. (55) auf seinem offiziellen Instagram-Account ein Bild von sich und Stan Lee, Arm in Arm lächeln sie darauf in die Kamera. Dazu schrieb Downey Jr.: "Bist du Tony Stank? Alles Gute zum Geburtstag, Stan. Wir vermissen dich." Das Throwback-Foto sei der ultimative Beweis dafür, dass seine Figur Tony Stark eben doch ein Herz habe, so der Star weiter. Downey Jr. spielt in drei Solofilmen, allen "Avengers"-Teilen und einigen "Spider-Man"-Streifen den selbstverliebten, rechtschaffenen Multimilliardär.

Und auch Michael Douglas (76) denkt zum Ehrentag an den verstorbenen Comicautor. Wie Robert Downey Jr. postete er hierzu ein gemeinsames Bild mit Lee, auf dem er eine Spider-Man-Zeichnung in den Händen hält. Dazu heißt es: "Alles Gute zum Geburtstag, Stan Lee! Ich bin so stolz darauf, ein Teil deiner besonderen Marvel-Welt zu sein. Wir vermissen dich!" Douglas verkörpert in den beiden Filmen "Ant-Man" sowie "Ant-Man and the Wasp" den genialen Physiker Dr. Henry Pym, als der er auch in "Avengers: Endgame" einen kleinen Part innehatte.