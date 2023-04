Robert F. Kennedy Jr. möchte Joe Biden beerben. Nun hat seine Frau, die Schauspielerin Cherly Hines verraten, wie sie das findet.

Am 19. April verkündete Robert F. Kennedy Jr. (69), dass er für die Präsidentschaftswahl 2024 ins Rennen geht. Für seine ambitionierten Pläne kann der Anwalt auf seine Frau zählen. Schauspielerin Cheryl Hines (57) veröffentlichte noch am selben Tag ein Statement, wie unter anderem "People" berichtet: "Mein Ehemann Robert Kennedy Jr. hat heute angekündigt, dass er für das Präsidentenamt kandidieren wird, und ich unterstütze seine Entscheidung. Er ist ein furchtloser Führer, der die Bedürfnisse des amerikanischen Volkes versteht und sein Leben dem Kampf für die Demokratie gewidmet hat."

Wird er zu Bidens Konkurrent?

Der Anwalt ist der Sohn von Robert F. Kennedy (1925-1968) und Neffe von John F. Kennedy (1917-1963). Er will für die Demokraten antreten und damit Nachfolger des amtierenden Präsidenten Joe Biden (80) werden. Es wird aber erwartet, dass sich Biden trotz seines hohen Alters für eine zweite Amtszeit bewerben wird. Eine offizielle Entscheidung gibt es noch nicht.

Cheryl Hines ging schon einmal auf Distanz zu ihrem Mann

Dass sich Cheryl Hines hinter ihren Mann stellt, ist nicht selbstverständlich. Weil er wiederholt Maßnahmen gegen Corona mit der Verfolgung im Nationalsozialismus verglichen hatte, distanzierte sie sich öffentlich von seinen Aussagen. Die "Bad Moms 2"-Schauspielerin twitterte im Januar 2022: "Die Meinung meines Mannes spiegelt nicht meine eigene wider. Obwohl wir uns lieben, unterscheiden wir uns in vielen aktuellen Fragen." In den vergangenen Jahren sorgte Robert F. Kennedy Jr. als vehementer Impfgegner immer wieder für Schlagzeilen.

Robert F. Kennedy und seine Frau Cheryl Hines sind seit 2011 ein Paar und seit 2014 verheiratet. Aus seinen zwei früheren Ehen hat der Anwalt sechs Kinder, die Schauspielerin brachte eine Tochter mit ihn die Beziehung.

Auch in seiner Familie werden seine Einstellungen kontrovers diskutiert

Zwei seiner zehn Geschwister äußerten sich zur Kandidatur kritischer als Ehefrau Cheryl Hines. So sagt seine jüngere Schwester Kerry Kennedy (63), die 1988 das Robert F. Kennedy Center for Human Rights gründete: "Ich liebe meinen Bruder Bobby, aber ich teile oder befürworte seine Meinung zu vielen Themen nicht, einschließlich der COVID-Pandemie, Impfungen und der Rolle von Social-Media-Plattformen bei der Überwachung falscher Informationen. Es ist auch wichtig anzumerken, dass Bobbys Ansichten sich nicht in der Mission oder Arbeit unserer Organisation widerspiegeln oder diese beeinflussen." Der jüngste Bruder Doug Kennedy (56) ist Korrespondent des FOX News Channels und meint: "Jeder (in der Familie) liebt ihn und erkennt sein Talent. Nicht jeder stimmt mit seinen Positionen überein."