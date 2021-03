In einem Instagram-Clip berichtet Carmen Geiss, dass ihr Ehemann Robert am Flughafen von Madrid festgenommen wurde.

"Hallo Leute, das ist unvorstellbar", eröffnet Carmen Geiss (55, "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie") einen neuen Clip, den sie bei Instagram geteilt hat. In diesem erklärt sie, dass ihr Ehemann Robert (57) an einem Flughafen in Spanien festgenommen wurde. Sichtlich aufgebracht erzählt sie: "Wir sind hier in Madrid, am Flughafen, und Robert haben sie verhaftet, weil er angeblich vor 20 Jahren was gestohlen hat."

"Ich bin absolut geschockt"

Geiss erklärt weiter: "Ich kann das alles nicht glauben. Ich bin absolut geschockt." Drei Polizisten hätten ihren Ehemann aus dem Flieger geholt. "Wie ein Schwerverbrecher", sei Robert Geiss behandelt worden. Das Erlebte sei für sie "der absolute Albtraum" gewesen, schreibt Geiss in einem begleitenden Kommentar.

Laut eines Berichts von RTL habe sich der Vorfall bereits am vergangenen Sonntag ereignet. Das Paar habe sich nach Dreharbeiten in der Dominikanischen Republik auf der Rückreise befunden und einen Zwischenstopp in Spanien eingelegt. Robert Geiss sei wieder frei und habe demnach eine Nacht im Gefängnis verbringen müssen.