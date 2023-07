Robert Lewandowski und Anna Lewandowska sind jetzt doppelt verheiratet, wie Instagram-Bilder - und ein heißes Tanzvideo - verraten.

Robert Lewandowski (34) und Anna Lewandowska (34) haben noch einmal geheiratet. Nach zehn gemeinsamen Ehejahren wollte das Paar sein Gelübde erneuern, wie Fotos auf ihren Instagram-Seiten zeigen.

Drei Bilder teilten der polnische Fußballstar und seine Liebste zusammen auf ihren Instagram-Kanälen. Auf den Fotos posiert er in einem cremefarbenen Anzug, während sie in einem weißen Brautkleid mit viel Spitze, Rückenausschnitt und langer Schleppe glänzt. Dazu schreiben die beiden: "We did it again!!!", zu deutsch: "Wir haben es wieder getan".

Mutiger Hochzeitstanz

Lewandowska teilte zudem ein Video mit ihren Followern, auf dem die zwei eine Hochzeitstanz-Choreografie vorführen. Die Bachata, wie der sinnliche Tanz heißt, dürfte einige Übungsstunden erfordert haben. Unter anderem lässt sich Lewandowska dabei in einem kurzen Kleidchen von ihrem Mann mehrmals durch die Luft schleudern.

Robert Lewandowski und Anna Lewandowska haben im Juni 2013 zum ersten Mal geheiratet. Das Paar hat zwei Töchter, die dreijährige Laura und die sechsjährige Klara.