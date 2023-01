Hollywood-Star Robert Pattinson sieht geltende Körpernormen kritisch, sprach in dem Zusammenhang nun über seine zweiwöchige Kartoffel-Diät.

"The Batman"-Star Robert Pattinson (36) sieht geltende Körpernormen kritisch, mit denen Männer und Frauen konfrontiert sind. Er habe einiges auf sich genommen, um dem Ideal in Hollywood zu entsprechen, sagte er dem "ES Magazine". Zwar habe er keine Probleme mit seinem eigenen Körperbild gehabt, doch die Erwartungen seien "verrückt", so der 36-Jährige. Es sei "sehr, sehr leicht", in ein Muster zu verfallen. "Selbst wenn man nur auf seine Kalorienzufuhr achtet, es macht außerordentlich süchtig - und man merkt nicht, wie heimtückisch es ist, bis es zu spät ist", sagte der Schauspieler.

Er spreche etwa ungern über seine Trainingsroutine für Filme, erklärte der Mime. Schließlich sei es "ziemlich peinlich" Fragen über sein Training zu beantworten, weil es immer jemanden gebe, "der besser in Form ist als man selbst".

Für Körper-Ideal "alles ausprobiert"

In Sachen Ernährung habe er die unterschiedlichsten Ansätze verfolgt. "Ich habe einmal zwei Wochen lang nichts anderes als Kartoffeln gegessen, als Entgiftung. Nur gekochte Kartoffeln und rosa Himalaya-Salz", verriet der "Tenet"-Star. Es sei "angeblich eine Reinigung", erklärte er. "Man verliert definitiv Gewicht", so Pattinson.

"Ich habe im Grunde alles ausprobiert, was man sich vorstellen kann, alles außer Konsequenz", resümierte der Brite. "Ich habe einmal versucht, Keto zu machen. Ich dachte mir: 'Oh, es gibt eine Diät, bei der man nur Wurst- und Käseplatten isst?' Aber mir war nicht klar, dass man kein Bier trinken darf, weil das den Zweck völlig verfehlt", sagte er.

Pattinsons neuestes Projekt ist der Science-Fiction-Film "Mickey 17", der im März 2024 in die Kinos kommen soll. Regie führt Oscarpreisträger Bong Joon-ho (53, "Parasite"). Neben Pattinson spielen unter anderem "Avengers"-Star Mark Ruffalo (55), "The Walking Dead"-Darsteller Steven Yeun (39) und "Knives Out"-Mimin Toni Collette (50) mit.