Robert und Carmen Geiss haben sich vor 29 Jahren das Jawort gegeben. Zum Hochzeitstag überrascht der Unternehmer mit einer Liebeserklärung.

Robert Geiss (59) überrascht mit einer rührenden Liebeserklärung an seine Ehefrau Carmen Geiss (58). "Fröhlichen Hochzeitstag, mein Schatz! ... Wenn ich in der Zeit zurückreisen und noch einmal wählen dürfte, dann würde ich mich für dich entscheiden", schreibt der Reality-TV-Star auf Instagram.

Robert Geiss: "Eine perfekte Beziehung"

Das Paar gab sich vor genau 29 Jahren, am 30. Oktober 1994, in Las Vegas das Jawort. "Die Liebe zu dir löst so viel Glück und Freude in mir aus. Es braucht viel Zeit, um eine perfekte Beziehung aufzubauen", schwärmt der Unternehmer weiter.

Dazu postet er ein Schwarz-Weiß-Bild aus den Anfängen ihrer Beziehung. Carmen Geiss, damals noch brünett, zeigt sich darauf freizügig in einem Body, der mit seinen Cut-Outs an ein Spinnennetz erinnert. Robert Geiss posiert lässig in einem schwarzen Shirt und Sonnenbrille.

So reagiert Carmen Geiss

Sowohl Carmen als auch die gemeinsame Tochter Davina (20) haben auf den Post bereits reagiert. "Danke, mein Schatz. Ich liebe dich", schreibt die 58-Jährige, inklusive Herz-Emoji. "Die besten Eltern", kommentiert die 20-Jährige.

Neben Davina hat das Paar noch Tochter Shania (19). Seit 2011 steht die Familie für das RTLzwei-Format "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" vor der Kamera.