In ihrer neuen Talkshow kommt Anna Dushime auf Roberto Blancos Sexualleben zu sprechen. Dabei erzählt der Sänger, wie jung er bei seinem ersten Mal war.

Roberto Blanco inszeniert sich gerne mal als Schwerenöter. 2017 schrieb er in seiner Biografie "Von der Seele" über Sex-Eskapaden, Affären und Partynächte mit Flugbegleiterinnen. Auch über sein erstes Mal sprach Blanco damals, jetzt hat er sich im Interview mit Anna Dushime erneut daran erinnert.

Roberto Blanco: Erster Sex mit 12

Auf Instagram hat Dushime erste Eindrücke ihrer Sendung "Der letzte Drink mit Anna Dushime" gepostet. Darin fragt sie Blanco nach seinem "Bodycount", also mit wie vielen Frauen er in seinem Leben geschlafen habe. "In deinem Buch habe ich ein bisschen mitgezählt, aber ich bin am Ende nicht mehr mitgekommen", sagt sie zu ihm. "Kann ich nicht sagen, wie viele Frauen. Über 1000", antwortet Blanco etwas verdutzt. Er sei schließlich 86 Jahre alt. Da ist er wieder, der Schwerenöter. Dann kommt Blanco auf sein erstes Mal zu sprechen. "Ich habe angefangen mit 12", sagt er. Und die Frau, mit der er zum ersten Mal Sex hatte, war deutlich älter als er. 36 sei sie gewesen, so Blanco.

Dushimes schockierte Reaktion kann er sich nicht erklären. "Was willst du mir damit sagen? Was ich erlebt habe, war sehr schön. Ich freue mich, dass ich das gehabt habe. Und ich bereue das nicht. Es war sehr schön", beteuert er.

Geständnis sorgt für eine Diskussion

In der Kommentarspalte unter dem Clip hat Blancos Geständnis eine hitzige Diskussion ausgelöst. "Er weiß aber schon, dass es nicht ok war was da passiert ist, sonst würde er sich nicht direkt angegriffen fühlen", schreibt eine Nutzerin. "Ich weiß selbst auch nicht, wie man das am besten machen könnte, aber ich fände es wichtig, diesen Ausschnitt nachträglich anders zu framen. Sexueller Missbrauch von Jungen und Männern wird so oft noch verharmlost oder nicht als solcher erkannt und ich finde es wichtig, dass für Betroffene, die dieses Video sehen, deutlich wird, dass 12 und 36 in keiner Konstellation okay ist, egal wie 'hübsch' der oder die Täter:in ist", kritisiert ein User.

"Natürlich war das ein sexueller Übergriff an einem Minderjährigen. Aber ich find's auch seltsam, wie viele Kommis hier einem 86-Jährigen fehlende Reflexionsbereitschaft vorwerfen", kommentiert ein anderer. Auch Dushime hat mittlerweile Stellung bezogen. "Friends, ich wollte ein bisschen mehr Kontext geben. Also das Gespräch ist länger als dieses Reel, das wir für Social Media geschnitten haben. In der längeren Version bin ich auf sein Alter bei seinem ersten Mal eingegangen und habe auch die Frau kritisiert. Ich respektiere Robertos Entscheidung, so über seine Erlebnisse zu denken, auch wenn ich es natürlich ganz anders sehe", schreibt sie.

Das ganze Gespräch ist ab dem 9.11. in der ARD-Mediathek zu sehen.

