Am 21. Juli 2019 hätte Schauspieler Robin Williams (1951 - 2014, "Patch Adams") seinen 68. Geburtstag gefeiert. Fünf Jahre nach seinem Tod hat sein jüngster Sohn seinen verstorbenen Vater auf besondere Weise geehrt. Er hat den Geburtstag seines Vaters als seinen Hochzeitstag gewählt. Wie das "People"-Magazin berichtet, hat Cody Williams (27) am Sonntag seine langjährige Freundin Maria Flores geheiratet. Die Feier fand demnach in dem Haus statt, in dem er zusammen mit seiner Schwester Zelda (29) aufgewachsen ist. Mutter der beiden ist Robin Williams' Ex-Frau Marsha Garces Williams (63), mit der der Schauspieler von 1989 bis 2010 verheiratet war.

Auf Instagram widmete Zelda Williams ihrem Bruder zur Hochzeit einen emotionalen Post. Der 21. Juli sei immer ein Tag gewesen, mit dem sie viel verbunden hätte. Es sei unter anderem der Tag gewesen, an dem ihr Vater geboren sei, und der letzte Tag, an dem sie ihn lebend gesehen habe. "Dieser letzte Tag hatte in den letzten Jahren begonnen, die Freude der anderen Ereignisse an sich zu reißen... bis vor zwei Tagen, als etwas Neues dazugekommen ist", schreibt die 29-Jährige zu einem Foto, auf dem sie und ihr Halbbruder Zak Williams (36) zusammen mit dem Brautpaar zu sehen sind.

"Am 21. Juli 2019 habe ich offiziell eine neue Schwester bekommen! Auf Maria und Cody, ihr seid ein Licht in unser aller Leben. Ich bin so dankbar, dass ich über die Jahre Zeugin eurer Liebe sein durfte und sehen durfte, wie ihr erwachsen werdet und euch umeinander kümmert, so wie wir es alle erfahren sollten", heißt es weiter. "Zak, Mama und ich lieben euch beide sehr und ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage: Gratulation an die Braut und den Bräutigam!!!"