In Hollywood und im Kino will man nichts mehr mit dem einstigen Star Kevin Spacey (59) zu tun haben - das zeigte zuletzt der Film "Billionaire Boys Club" mit ihm, der vor dem Belästigungsskandal um den Mimen gedreht wurde und bisher nur ein paar läppische hundert Dollar eingespielt haben soll. Seine einstige Serien-Frau aus "House of Cards", Robin Wright (52), hat sich in einem Interview mit "Net-A-Porter" nun aber dafür ausgesprochen, Spacey nicht auf alle Ewigkeit aus der Traumfabrik zu verbannen.

"Ich glaube, dass jeder Mensch die Fähigkeit besitzt, sich zu ändern", wird Wright darin zitiert. "In dieser Hinsicht glaube ich auf jeden Fall an zweite Chancen, oder wie auch immer man es nennen will." Sie empfinde zudem Mitleid für alle Menschen, auch für Spacey, deren Leben sich in der Öffentlichkeit abspielen. "Ich hasse diesen Teil dieser Industrie", so Wright. "Ich finde, dass das Privatleben von jedem auch privat bleiben sollte. Ob nun positiv, negativ oder neutral - es sollte niemanden etwas angehen. Aber ich rede hier nicht über die [Me Too]-Bewegung", fügte sie umgehend noch an.

In Kontakt sei sie seit des Skandals nicht mehr mit Spacey getreten. "Er wird sich bei mir melden, wenn er bereit dazu ist. Da bin ich mir sicher. Ich finde, das ist der richtige Weg." Mehrere Männer werfen Kevin Spacey vor, sie unsittlich berührt und teils massiv belästigt und bedrängt zu haben. Die neue und auch letzte Staffel von "House of Cards" wird ohne Spacey auskommen und am 2. November 2018 bei Sky erscheinen.