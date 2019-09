Zu Beginn dieses Jahres verkündete Rocco Stark die Trennung von seiner Frau Nathalie. Das Paar hatte im Juni 2018 geheiratet, nur sieben Monate später scheiterte die Ehe. Nathalie Stark ist inzwischen neu liiert, der Sohn von Uwe Ochsenknecht hingegen, trägt noch immer seinen Ehering und will um seine Noch-Ehefrau kämpfen. Dafür geht Rocco Stark einen ungewöhnlichen Weg: Der 33-Jährige läuft von Berlin nach München.

Zu Fuß plant er 578 Kilometer zurückzulegen. Nach drei Tagen hat er bereits 210 Kilometer geschafft. "Wir hatten die ersten Tage nur Regen und das war wirklich Horror. Meine Beine tun so weh. Es ist unfassbar. Das sind echt krasse Schmerzen. Ich kann's keinem empfehlen, das in irgendeiner Art und Weise nachzumachen", sagte Stark in einer Instagram-Story.

Nathalie Stark "will damit nichts mehr zu tun haben"

Seine Frau ist von der Aktion wenig begeistert. "Ich habe von diesem Menschen seit einem Jahr nichts mehr gehört – was auch gut so ist", erklärt Nathalie Stark in einem Instagram-Live-Video. "Ich freue mich, wenn ein Mann für mich morgens Blumen holt. Aber was interessiert es mich, wenn ein Mann nach München läuft, ich wohne in Berlin. Ich will damit nichts mehr zu tun haben! Ich stehe morgens auf und genieße mein Leben. Wenn du mir etwas Gutes willst, dann unterschreibe endlich die Scheidungspapiere."

Sie wirft Stark vor, dass er sie nur zu PR-Zwecken benutze, um sein Buch zu bewerben. Der 33-Jährige hat einen Ratgeber mit dem Titel "Starke Zeiten - 365 Tage, die mein Leben verändert haben" veröffentlicht, in dem er schildert, wie er ein Jahr lang auf soziale Kontakte verzichtete, seine Ernährung umstellte und intensiv Sport trieb. "Ich wollte meiner Frau beweisen, wie sehr ich sie liebe und auf was ich für sie bereit bin, zu verzichten und das 365 Tage", sagt der Schauspieler. Das Buch begann Stark während der Ehe zu schreiben, erschienen ist es nach der Trennung des Paares.

Rocco Stark will um seine Frau kämpfen

"Sie hat mir immer und immer wieder vorgeworfen, dass ich nie um sie gekämpft hätte", erklärt Stark nun seine Aktion, von Berlin nach München zu laufen. "Ich habe mir vorgenommen, das zu widerlegen, das zu machen, was sie sich immer von mir gewünscht hat, nämlich, dass ich kämpfe. Ich dachte immer, das hätte ich getan, aber anscheinend war das eben nicht genug", sagt Stark in einer Instagram-Story.

Doch offenbar sind ihm die Kommentare und Nachfragen zu der Aktion zu viel geworden: Stark änderte sein Instagram-Profil von öffentlich in privat. Auf seiner Seite findet sich nun nur noch der Satz "All We Need Is Love" und ein Bestell-Link für sein Buch.