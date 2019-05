Er ist wieder in Europa unterwegs. Vergangene Woche gab er sich noch in Mannheim und Hannover die Ehre. Inzwischen ist Lenny Kravitz nach Skandinavien weitergezogen, um seine «Raise Vibration»-Tour fortzusetzen.

Seit über einem Jahr ist der US-Star, der heute 55 wird, auf Konzertreise, um seine neuen Songs live vorzustellen. Auftakt der Welttournee war im April 2018 in Mexiko, fast fünf Monate, bevor «Raise Vibration» erschienen ist. In den USA kam es nur bis auf Platz 43, in Deutschland, Österreich und der Schweiz wurde es indes in den Top 5 der wöchentlichen Bestenlisten notiert.

Entstanden ist sein elftes Studioalbum auf den Bahamas, wo der Rock-Künstler mit den Dreadlocks, Dreitagebart, Sonnenbrille und einem Nasen-Piercing genauso lebt wie in Paris. Die Stille und die Natur auf der Insel habe seine Schaffenskraft geweckt, verriet er dem US-Talkmaster Seth Meyers Ende 2018. «Ich habe das ganze Album geträumt.» Morgens zwischen 3 und 5 Uhr sei er aufgewacht und hörte die neuen Stücke in seinem Kopf. «Ich musste dann nur noch ins Studio und die Songs transkribieren.»

Vor 30 Jahren ist der Sänger und Multiinstrumentalist mit seinem Debüt «Let Love Rule» (1989) ins Musikbusiness eingestiegen. Geboren in Brooklyn, aufgewachsen in Los Angles und dann als angehender Musiker nach New York zurückgekehrt, hat er seitdem unter anderem vier Grammys gewonnen und mit «It Ain't Over 'Til It's Over» (1991), «Fly Away» (1998) oder «I'll Be Waiting» internationale Hits geliefert.

«Ich liebe zutiefst, was ich mache, ich bin in einem konstanten Zustand der Dankbarkeit. Musik ist die Luft, die ich atme», schreibt er auf Instagram. Dort setzt er sich auch als ziemlich lässiges Sexsymbol in Szene. Fotos mit nacktem Oberkörper fehlen ebenso wenig wie Bilder von sich mit anderen Prominenten wie Mick Jagger, Karl Lagerfeld oder Barack Obama. Auch zusammen mit seiner Tochter Zoë (30), die aus Kravitz' kurzer Ehe mit Lisa Bonet (51) hervorging, posiert er für die Kamera.

Musikmachen ist jedoch nicht seine einzige Begabung. Ab und zu taucht er in Spielfilmen auf (zum Beispiel in «Die Tribute von Panem» ), vor allem aber interessiert er sich für Innenarchitektur. Mit seiner Firma Kravitz Design hat er schon etliche Häuser eingerichtet, so auch eine ehemalige Kaffee-Plantage in Brasilien für sich selbst. Mit einem Video des US-Magazins «Architectural Digest», das der Künstler in den sozialen Medien gestellt hat, gewährt er Einblicke für jedermann: ein Landgut inmitten üppiger Vegetation mit großzügigem Außenpool, durchgestyltem Retro-Mobiliar in den Räumen und voller Musikinstrumente, darunter ein Plexiglas-Flügel, der einmal Ingrid Bergman gehört haben soll.

Bei dem Rundgang durchs Haus weist er nicht zuletzt auf ein großformatiges abstraktes Gemälde hin. Das habe sein Patenkind Noah Becker (25), Sohn von Barbara und Boris Becker, bei seinem letzten Besuch gemalt, sagt er. «Das hier ist ein großartiger Ort, um herzukommen und kreativ zu sein», ist Kravitz überzeugt.