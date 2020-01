Dwayne Johnsons (47) Vater, der kanadische Wrestler Rocky Johnson, ist im Alter von 75 Jahren gestorben. In einem Statement von "World Wrestling Entertainment" heißt es, man sei traurig über die Nachricht, dass Rocky "Soul Man" Johnson, ein Mitglied der WWE Hall of Fame, ehemaliger World Tag Team Champion und Vater von Dwayne "The Rock" Johnson, gestorben ist.

Rocky Johnson wurde als Wayde Douglas Bowles in Kanada geboren und begann seine Wrestling-Karriere in den 1960er Jahren. 1983 ging er zu "WWE" und feierte viele Erfolge. 1991 verabschiedete er sich aus dem Ring und trainierte seinen Sohn Dwayne, der in den 1990er Jahren zum Wrestling-Star aufstieg und sich dann der Schauspielerei widmete. Inzwischen zählt er zu den Topstars in Hollywood. Rocky Johnson wurde 2008 in die "WWE Hall of Fame" aufgenommen. Von Dwaynes Mutter Ata (71) hatte er sich 2003 scheiden lassen.