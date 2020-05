Sänger Rod Stewart (75, "Sailing") und seine Ehefrau, das britische Model Penny Lancaster (49), haben sich in ihr Zuhause in London zurückgezogen. Wie er am Freitag im Rahmen der Feierlichkeiten zum VE-Day in der britischen "The One Show" verriet, befinden sich nicht nur die beiden gemeinsamen Söhne Alastair (14) und Aiden (9) mit in der Corona-Isolation. Ebenfalls dabei sind zwei seiner Kinder aus früheren Beziehungen: Sohn Sean (39) und Tochter Ruby (32).

Auf die Frage, was ihm während der Quarantäne am meisten fehle, antwortete er: "Das ist ziemlich eindeutig, der Fußball und die Kneipen! Aber wir haben sehr viel Glück. Wir haben ein Hallenbad, wir haben ein Fußballfeld - wir haben alles, was wir brauchen - auf gut 22 Hektar." Außerdem fügte er an: "Ich habe also, Gott sei Dank, sehr viel Glück und ich habe vier meiner Kinder, die bei mir wohnen." Eine weitere Tochter, Renee (27), soll vergangene Woche ebenfalls bei der Familie gesichtet worden sein, wie die "Daily Mail" meldet.

Rod Stewart hat acht Kinder von fünf Frauen

Rod Stewart und Penny Lancaster sind seit 2007 verheiratet. Gemeinsam haben sie die Söhne Alastair und Aiden. Mit Model Rachel Hunter (50) war Stewart von 1990 bis 2006 verheiratet. Sie bekamen Tochter Renee und Sohn Liam (25). Aus seiner ersten Ehe (1979-1984) mit Alana Stewart (74) stammen Tochter Kimberly (40) und Sohn Sean. Außerdem ist er der Vater von US-Model Ruby Stewart. Sie stammt aus einer Beziehung zu US-Model Kelly Emberg (60). Sarah Streeter (geb. 1963) bekam er mit Teenieliebe Susannah Boffey.