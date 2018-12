Bei der 40. Verleihung des Bayerischen Filmpreises am 25. Januar 2019 in München wird der Hollywood-Regisseur Roland Emmerich (63, "Independence Day") den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten erhalten. In einer Pressemitteilung des Bayerischen Rundfunks bescheinigt ihm Markus Söder (51): "Visionen in Bilder packen, große Geschichten der Zukunft erzählen und Helden, die alles geben für das, woran sie glauben - das ist das Werk von Roland Emmerich. Nach seinem Studium an der Filmhochschule in München ist er heute einer der ganz großen Regisseure in Hollywood."

In der Begründung für die Auszeichnung heißt es, Emmerich sei ein Deutscher, der den amerikanischen Traum wahrgemacht habe und Menschen auf der ganzen Welt für das Kino begeistere. Von dem in Stuttgart geborenen Filmemacher stammen Streifen wie "2012", "The Day After Tomorrow" oder auch "White House Down". Den Höhepunkt seiner Karriere erreichte er schon 1996. Damals produzierte Emmerich den Science-Fiction-Kracher "Independence Day" mit Will Smith (50), bei dem er auch Regie führte.