Roland Heitz Schauspieler leidet an Prostatakrebs

Roland Heitz ist an Krebs erkrankt. Dem Schauspieler und "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer muss deswegen die Prostata entfernt werden.

Den beiden "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmern Roland Heitz (65) und Janina Korn (39) liegen schwere Zeiten bevor: Beim ehemaligen "Schwarzwaldklinik"-Schauspieler wurde vor kurzem Prostatakrebs diagnostiziert. Am 28. Juni entfernten Ärzte ihm deswegen in einer Operation die sogenannte Vorsteherdrüse, wie das Paar in der "Bild"-Zeitung bekanntgab.

In dem Interview äußerte sich auch die Verlobte des Schauspielers zu den bevorstehenden Herausforderungen: "Es besteht das Risiko, dass wir nie wieder intim sein können. Die Frage, die sich stellt: lieber impotent oder Krebs? Die Antwort ist klar: Hauptsache krebsfrei!"

Janina Korn: "Das Leben hält noch so viel für uns bereit"

Durch Roland hätte sie gelernt, was es heißt, einen Partner wirklich zu lieben, so Janina Korn weiter. Das Paar arbeitet auch viel zusammen: Sie betreiben einen YouTube-Kanal und haben zuletzt eine Dokumentation für den Sender VOX gedreht. Nächstes Jahr soll geheiratet werden. Korn: "Das Leben hält noch so viel für uns bereit - wer braucht da schon Sex?"

Der "Schwarzwaldklinik"-Star und seine 26 Jahre jüngere Kollegin haben sich am Theater kennengelernt. 2021 nahm das Paar beim "Sommerhaus der Stars" teil, wurde aber als erstes herausgewählt. Im Oktober letzten Jahres gaben die beiden ihre Verlobung bekannt.