Roland Kaiser wird am 10. Mai 70 Jahre alt. Trotz seines Alters tritt der Sänger nicht kürzer: Für das Jahr 2022 hat er große Pläne.

Roland Kaiser (70) gehört zu den größten Namen im Schlagerbusiness. Am 10. Mai feiert der Sänger seinen 70. Geburtstag. Seit den 1980er Jahren, als er mit dem Ohrwurm "Santa Maria" seinen Durchbruch schaffte, steht er im Rampenlicht. Kaiser unterhält seine Fans schon mehr als 40 Jahre lang mit Hits wie "Joana", "Dich zu lieben" oder "Ich glaub es geht schon wieder los".

Mit 70 Jahren ist noch lange nicht Schluss: An den Ruhestand scheint Roland Kaiser nicht zu denken. Für 2022 hat er große Pläne. Erst am 6. Mai hat er sein Album "Meine Playlist - Alles was du willst" veröffentlicht - ein persönliches Geburtstagsgeschenk an sich und seine Fans. Darauf ist ein Best-of seiner Lieder zu hören, aber auch Erstveröffentlichungen, Remixe und Duette. Und damit nicht genug: Am 2. September erscheint sein neues Studioalbum "Perspektiven".

Viele Konzerte im Sommer

Im Sommer wird Roland Kaiser bei zahlreichen Konzerten auf der Bühne stehen. Im Juni, Juli und August geht er mit seinem "Sommer Open Air 2022" auf große Tour durch Deutschland und Österreich. Als wäre der Sänger in den heißen Monaten noch nicht genug ausgelastet, wird bei den Filmnächten am Elbufer in Dresden an sechs Terminen auch noch seine "Kaisermania"-Show stattfinden.

Bereits im Oktober geht es mit seiner großen Geburtstagstournee weiter: Bis März 2023 steht Roland Kaiser in zahlreichen deutschen Städten auf der Bühne. Wie schafft er es, mit 70 Jahren noch so fit zu sein? "Ich halte mich fit, indem ich in Maßen lebe, sprich nicht über die Stränge schlage und mich natürlich jeden Tag sportlich betätige", erklärt Kaiser in einem Interview zu seinem Ehrentag. Dabei halte er sich an das Motto "Wer rastet, der rostet" - "damit das Rosten eben nicht so schnell eintritt".

Wie verbringt Roland Kaiser seinen Geburtstag?

Für ihn kommt offenbar nicht infrage, sich zur Ruhe zu setzen. Er habe "unglaubliche Freude" an seiner Arbeit: "Solange ich das kann, was ich liebe, werde ich es tun", sagt er. Kaiser habe "das Gefühl, dass diese Arbeit mich nicht stresst, sondern mich eher positiv aufwühlt".

Seinen 70. Geburtstag verbringt Roland Kaiser mit seiner Familie: "Wir werden rund 15 oder 16 Menschen sein - von Kindern bis hin zu Enkelkindern. Dann verbringen wir den Tag irgendwo in den Bergen, werden uns ein wenig abschotten und einfach die gemeinsame Zeit genießen", erzählt der Sänger.