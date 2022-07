Romeo Beckham und Mia Regan sollen sich nach drei Jahren getrennt haben. Der Grund soll ihre Fernbeziehung gewesen sein.

Fußballer Romeo Beckham (19) und Model Mia Regan (19) sollen nach drei Jahren Beziehung getrennte Wege gehen. Das bestätigte eine nicht näher genannte Quelle "Mail Online", nachdem bereits Trennungsgerüchte aufgekommen waren.

Fußballkarriere in Miami

Beckham hatte alle gemeinsamen Instagram-Fotos des Paares von seinem Account entfernt. "Leider sind sie nicht mehr zusammen. Im Wesentlichen forderte die Fernbeziehung in ihrem jungen Alter ihren Tribut", erklärte der Insider nun. "Romeo und Mia haben sich sehr gern und die Familie liebt Mia." Das Model soll auch weiterhin mit Romeos Mutter, Designerin Victoria Beckham (48), zusammenarbeiten.

Regan soll ihre meiste Zeit in London verbringen, während Beckham seine Fußballkarriere in den USA verfolgt. Der 19-Jährige steht für Inter Miami CF II aus Florida auf dem Platz. Den Verein, der 2020 seinen Spielbetrieb in den USA aufgenommen hat, hatte sein Vater David Beckham (47) mitgegründet. "So ein stolzer Moment, als mein Junge sein erstes Tor für Inter Miami erzielt. Toller Freistoß, Kumpel, weitere Tore folgen", schrieb der ehemalige Fußballprofi am vergangenen Montag zu einem Instagram-Clip, der das Tor seines Sohnes zeigt.

Ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt hatten Mia und Romeo, das zweitälteste der vier Kinder von Victoria und David Beckham, im Juni bei einer Wimbledon-Veranstaltung in London. Berichten zufolge waren die beiden seit 2019 ein Paar.