Der ehemalige brasilianische Fußball-Star Ronaldinho und sein Bruder sind offenbar am Freitag in Paraguay festgenommen worden. Das berichtet unter anderem die Seite "infobae.com". Ihnen wird demnach vorgeworfen, gefälschte Pässe für die Einreise in das Land verwendet zu haben.

Am Mittwoch waren die beiden in der Hauptstadt Asunción gelandet, wo sie angeblich die falschen Papiere bekommen haben sollen. Sie hielten diese laut Medienberichten für ein "Geschenk". Anschließend sollen die Männer, die die Vorwürfe bestreiten, von den Behörden befragt und ihrem Hotelzimmer durchsucht worden sein.

Ronaldinho wurde angeblich in Paraguay festgenommen

Der Ex-Fußballer wollte in Paraguay Werbung für ein Buch und ein Charity-Projekt machen, heißt es. Am Donnerstag soll ein Staatsanwalt noch mitgeteilt haben, dass Ronaldinho nicht wegen des Besitzes eines falschen Passes angeklagt werde. Am Freitag hatte ein Richter Medienberichten zufolge dann aber abgelehnt, den 39-Jährigen mit einer Geldstrafe davonkommen zu lassen und den Fall wieder an die Staatsanwaltschaft übergeben. Diese ordnete angeblich die Festnahme an. Am Samstag soll ein Richter entscheiden, ob Ronaldinho und sein Bruder in Untersuchungshaft bleiben oder freikommen, während der Fall untersucht werde.

Ronaldinho war 2004 und 2005 "Weltfußballer des Jahres" und feierte mit dem FC Barcelona viele Erfolge. 2002 wurde er mit der brasilianischen Nationalmannschaft Weltmeister.