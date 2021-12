Sehen Sie im Video: Ronaldo, Messi oder Billie Eilish? Das beliebteste Instagram-Foto des Jahres.













Welches Foto war das beliebteste Bild des Jahres 2021 auf Instagram? Sie sind die unangefochtenen Stars der Foto-Sharing-Plattform: Promis wie Billie Eilish, Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo erreichen mit ihren Posts Millionen Follower. Kein Wunder also, dass sie auch bei der Liste der beliebtesten Fotos ganz vorn mit dabei sind. Allen voran: Der meistgelikte Instagram-Post des Jahres 2021 stammt - wieder einmal - von Fußball-Sensation Cristiano Ronaldo. Am 28. Oktober kündigte er die Schwangerschaft seiner Freundin Georgina Rodriguez an. „Wir freuen uns sehr, dass wir Zwillinge erwarten", schrieb der Fußballstar. „Unsere Herzen sind voller Liebe - wir können es nicht erwarten, euch kennenzulernen." Die Fotostrecke besteht aus einem Bild von Ronaldo und Rodriguez, die sich im Bett aneinanderkuscheln und ihr Ultraschallbild zeigen, sowie einem zweiten Bild von Ronaldo und seinen vier Kindern in einem Whirlpool. Der Beitrag erhielt sage und schreibe 32,3 Millionen Likes. Sängerin Ariana Grande belegt den zweiten Platz mit atemberaubenden Fotos ihrer Hochzeit mit Dalton Gomez. Der Star betitelte seinen Beitrag vom 26. Mai mit ihrem Hochzeitsdatum „5.15.21" und einem weißen Herz-Emoji. Die Fotos erhielten 26,7 Millionen Likes. Kylie Jenner liegt mit 24,6 Millionen Likes knapp dahinter. Am 8. September verkündete sie ihre zweite Schwangerschaft mit dem Rapper Travis Scott. Den vierten Platz auf der Liste belegt Billie Eilish ebenfalls mit einer überraschenden Enthüllung: Sie zeigte ihre neue Haarfarbe! Die Sängerin betitelte den Beitrag einfach mit „kneif mich" und 23 Millionen drückten den „Gefällt mir"-Button. Die Top fünf rundet Lionel Messi ab. Der Fußballer verkündete am 11. August seinen Wechsel zu Paris Saint-Germain. Das Porträt erhielt 22,1 Millionen Likes.

