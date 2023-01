von Malte Mansholt Seit Januar spielt Cristiano Ronaldo in Saudi Arabien. In der Heimat Portugal sucht er indes einen neuen Koch. Und ist dabei ziemlich anspruchsvoll.

Es war eine kleine Sensation: Nachdem er monatelang erfolgslos einen neuen Verein suchte, wechselte Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo Anfang des Jahres für 200 Millionen Euro im Jahr nach Saudi Arabien. Diese Woche steht das erste reguläre Spiel für Al-Nassr an. Doch trotz des üppigen Gehalts hat der 37-Jährige offenbar Probleme, gutes Personal zu finden.

Das berichten mehrere Medien. Demnach sucht Ronaldo aktuell einen neuen Koch für seine Villa an der portugiesischen Riviera. Trotz seines gerade erst begonnen Neuvertrags scheint sich der Star bereits auf seinen Ruhestand in seinem Wohnsitz in der nahe Lissabon gelegenen Region Quinta da Marinh vorzubereiten. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Georgina Rodriguez und den Kindern will er dort sein Karriereende genießen. Und dabei auch gutes Essen auf dem Familienesstisch wissen.

Von Sushi bis Pizza

Die Ansprüche an den Koch sind erstaunlich hoch. Er suche einen Experten für Fisch und Meeresfrüchte, berichtet die Lokalzeitung "Correio da Manha". Die soll der Koch traditionell portugiesisch zubereiten. Aber auch Sushi auf hohem Niveau werde erwartet. Gerüchteweise liebt die Familie die japanische Spezialität so sehr, dass die Villa einen Extraraum für deren Zubereitung bietet. Zu guter Letzt sollte der Koch aber auch noch perfekte Pizza im Repertoire haben.

In Kombination dürften nicht allzu viele Bewerber diese Ansprüche auf dem von Ronaldo erwarteten Niveau erfüllen können. Das Gehalt dürfte dabei durchaus eine Rolle spielen. Zwar sind die gebotenen etwa 5200 Euro im Monat im lokalen Vergleich ausgesprochen üppig – das durchschnittliche Jahresgehalt liegt in Portugal bei etwa 16.400 Euro. Ob es aber auch internationale Bewerber zum Umzug bewegen könnte, steht auf einem anderen Blatt.

Show-Duell in Riad Ronaldo vs. Messi: Der eine wird zur Zirkusattraktion, während der andere im Zenit seines Ruhms steht 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Vor dem Anpfiff im König Fahd Stadion begrüßen sich die beiden ewigen Rivalen freundlich am Mittelkreis. Schön sei es gewesen, alte Freunde zu treffen, schreibt Ronaldo später auf Instagram. Mehr

Noch haben Ronaldo und seine Familie aber ein wenig Zeit für die Suche. Das auf fast 20 Millionen Euro geschätzte Zuhause der Familie ist noch im Bau. Und soll erst im Sommer fertiggestellt werden.

Quellen: Correio da Manha, Daily Mail