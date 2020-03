Nachdem sie erst im Februar verraten hatten, dass es ein Mädchen wird, verkündeten sie jetzt die Geburt ihres zweiten gemeinsamen Kindes: Ronan Keating (43, "When You Say Nothing At All") und seine Frau Storm (38) sind wieder Eltern geworden. Das teilte der irische Sänger über seinen Instagram-Account mit.

"Hallo Welt. Mit der Bekanntgabe der gesunden Geburt unseres kleinen Mädchens Coco Knox Keating verbreitet sich zu dieser Zeit ein wenig gute Laune", schreibt der Musiker zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das ihn und die australische Modedesignerin mit ihrer Tochter im Krankenhaus zeigt. "Ganz ruhig erblickte sie am 27. März 2020 das Licht der Welt. Mama und Baby sind wohlauf", lässt er seine Follower weiter wissen.

Mit Tochter Coco ist Ronan Keating nun fünffacher Vater. Aus seiner ersten Ehe mit Yvonne Connolly (46) hat der Ex-Boyzone-Sänger die Kinder Jack, Missy und Ali. Aus der 2015 geschlossenen Ehe mit Storm stammt zudem Sohn Cooper, der im April 2017 auf die Welt kam.