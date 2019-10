Der amerikanische Reality-TV-Star Ronnie Ortiz-Magro (33) aus "Jersey Shore" ist in Handschellen abgeführt worden, nachdem er seine Freundin Jen Harley geschlagen und mit einem Messer bedroht haben soll. Das berichtet "TMZ". Der Übergriff soll sich in der Nacht zum Freitag in Los Angeles in einem angemieteten Airbnb-Haus ereignet haben.

Nachdem der Streit handgreiflich wurde, soll Harley um Hilfe schreiend aus dem Haus gerannt sein. Daraufhin soll Ortiz-Magro ihr hinterhergerannt sein - in der einen Hand ein Messer, auf dem Arm die gemeinsame 18 Monate alte Tochter. Anschließend soll er sich mit seiner Tochter in dem Haus eingesperrt haben. Die Polizei musste die Tür eintreten und Ortiz-Magro mit einer Elektroschockpistole ausschalten. Nachdem er dann in einem Krankenhaus überprüft worden ist, befindet er sich nun wegen Kidnapping in Polizeigewahrsam.