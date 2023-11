Rosalynn Carter, ehemalige First Lady der Vereinigten Staaten, wird palliativ betreut. Sie befindet sich in häuslicher Hospizpflege.

Rosalynn Carter (96) wird in ihrem Zuhause palliativ versorgt, wie das Carter Center am 17. November mitgeteilt hat. Auch der Ehemann der ehemaligen First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika, Ex-Präsident Jimmy Carter (99), befindet sich seit mehreren Monaten in häuslicher Hospizpflege.

Rosalynn und Jimmy Carter verbringen Zeit mit der Familie

"Sie und Präsident Carter verbringen Zeit miteinander und mit ihrer Familie", heißt es weiter in einer Mitteilung der von den Carters gegründete Organisation. "Die Familie Carter bittet weiterhin um Privatsphäre und bleibt dankbar für die Liebe und Unterstützung, die ihr entgegengebracht wird."

Im vergangenen Mai hatte das Carter Center öffentlich gemacht, dass bei Rosalynn Carter eine Demenzerkrankung diagnostiziert worden war. "Sie lebt weiterhin glücklich zu Hause mit ihrem Ehemann", wurde mitgeteilt. Einen Großteil ihres Lebens habe sie sich für geistige Gesundheit und gegen ein damit oftmals verbundenes Stigma eingesetzt. Man erhoffe sich, dass die Nachricht über den Gesundheitszustand von Rosalynn Carter dazu beitragen könne, dass mehr "wichtige Gespräche an Küchentischen und in Arztpraxen im gesamten Land" stattfinden.

Jimmy Carter war zwischen 1977 und 1981 Präsident der USA. Verheiratet sind die beiden seit 1946. Im Februar war bekannt geworden, dass auch der ehemalige US-Präsident palliativ betreut wird. Carter hatte nach mehreren Krankenhausaufenthalten beschlossen, "die verbleibende Zeit zu Hause bei seiner Familie zu verbringen und statt zusätzlicher medizinischer Eingriffe Hospizpflege zu erhalten".