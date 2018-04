Die französische Sängerin Rose Laurens, die in den 1980er Jahren auch in Deutschland mit ihrem Hit "Africa" für Furore in den Charts sorgte, ist tot. Das gab ihr Partner Christian Soulié laut der französischen "Gala" bekannt. Laurens, die 65 Jahre alt wurde, habe schon seit langer Zeit unter einer schweren Krankheit gelitten und sei dieser in der Nacht zum Montag schließlich erlegen, heißt es in dem Bericht weiter.

Laurens begann ihre musikalische Karriere Anfang der 1970er mit der Rock-Band Sandrose, damals noch unter ihrem Geburtsnamen Rose Podwojny. Ihren ersten nationalen Solo-Hit hatte sie 1979 mit "Survivre", außerdem ergatterte sie eine Rolle im Musical "Les Misérables" in Paris. 1982 kam schließlich ihr Album "Déraisonnable" auf den Markt, auf dem auch der Song "Africa" zu finden war.

Nach immensem Erfolg in ihrer französischen Heimat wurde das Lied in englischer Sprache aufgenommen und danach auch in Deutschland ein Hit (Platz drei der Charts). Ihr letztes Album kam im Jahr 2015 heraus und trägt den Namen "A. D. N."