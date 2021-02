Rose Leslie und Kit Harington bei einem Event in New York

Das Baby der "Game of Thrones"-Stars Rose Leslie und Kit Harington ist da. Die beiden Schauspieler freuen sich über einen Sohn.

Das Baby von Rose Leslie (34) und Kit Harington (34) ist da, wie ein Schnappschuss des Paares zeigt, den "Page Six" veröffentlichte. Darauf zu sehen sind auf der Promiseite der "New York Post" die "Game of Thrones"-Stars, wie sie in London mit dem neugeborenen Baby unterwegs sind. Ein Sprecher der Schauspieler bestätigte inzwischen unter anderem dem "People"-Magazin, dass das Paar einen kleinen Jungen hat und "sehr, sehr glücklich" ist.

Rose Leslie verkündete die Schwangerschaft im September, als die Schauspielerin Aufnahmen für das britische "Make"-Magazin machte. Auf den Bildern war sie mit einem deutlich sichtbaren Babybauch zu sehen. Leslie und Harington sollen sich bereits 2012 nähergekommen sein, nicht zuletzt da sie auch in der Erfolgsserie "Game of Thrones" ein Liebespaar spielten. Nach persönlichen Aufs und Abs machten sie ihre Liebe im April 2016 dann offiziell. Im Juni 2018 folgte die Hochzeit in Schottland.